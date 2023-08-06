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中職／李凱威開轟、錡龍6局好投 龍隊勝桃猿獨居龍頭

中央社／ 台北6日電
中職天母戰　李凱威開轟率隊奪勝（1） 中華職棒味全龍隊6日例行賽在天母球場對上樂天桃猿隊，龍隊李凱威在4局轟出一發陽春砲，助隊擴大領先，終場味全龍就以4比3擊敗對手奪勝。中央社記者王騰毅攝 112年8月6日 中央社
中職天母戰　李凱威開轟率隊奪勝（1） 中華職棒味全龍隊6日例行賽在天母球場對上樂天桃猿隊，龍隊李凱威在4局轟出一發陽春砲，助隊擴大領先，終場味全龍就以4比3擊敗對手奪勝。中央社記者王騰毅攝 112年8月6日 中央社

中職今天在天母球場的賽事為下半季龍頭爭奪戰，李凱威在第4局轟出陽春砲，加上先發投手錡龍6局僅失1分好投，飆出9次三振，終場龍隊以4比3險勝樂天桃猿，獨居第1名。

第2局龍隊李凱威遭到觸身球後，盜上二壘再利用推進到三壘，蔣少宏敲安打攻下1分；4局下李凱威從黃子鵬手中轟出陽春砲，龍隊再得1分。

桃猿隊在6局上靠著陳俊秀開轟追回1分；不過下個半局李凱威選到保送後，張政禹、張祐銘敲安打得1分，郭天信再敲1打點二壘安打，龍隊取得4比1領先。

桃猿隊在7局上追回1分後，8局上廖健富從王維中手中轟出陽春砲，僅剩1分落後，不過最終龍隊仍以4比3險勝，中止2連敗、中斷桃猿3連勝。由於賽前龍隊及桃猿隊並列下半季龍頭，目前龍隊獨居下半季第1名。

此戰龍隊攻勢幾乎是由李凱威開始，2打數敲出1支全壘打，還有1次觸身球、1次四壞球保送，包辦1打點、3得分，獲選為單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手錡龍此役用80球投6局，被敲5支安打，投出1次保送，飆出9次三振，僅失掉1分演出優質先發，奪下第3勝。雖然接下來陳冠偉、王維中接連登板都各失1分，不過最後林凱威後援投1.1局演出4上4下，沒有失分，為球隊守住勝利。

桃猿隊先發投手黃子鵬則是用90球投5.1局，被敲出8支安打，出現觸身球、四壞球保送各1次，送出5次三振，失掉4分吞下敗投。

李凱威 黃子鵬

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