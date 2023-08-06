U12世界盃／美國靠中華隊失誤得分 五局結束2：3落後

【最新戰況】

●美國隊六局上，攻勢再啟，並靠著中華隊暴投先攻一分，接著高飛犧牲打再攻下一分，以5：2領先中華隊。

●美國隊五局上藉由中華隊失誤攻下一分，以3：2領先中華。五局下中華隊未得分，剩下最後一局進攻。

U12世界盃／沈偉凡「報仇」 四局結束中華隊2：2追平美國

U12世界盃少棒賽今晚在台南亞太棒球場上演冠軍戰，中華隊與美國隊勢均力敵，中華隊靠著沈偉凡「報仇」敲回2分打點，前4局打完雙方以2：2戰成平手。

中華隊先發投手高聖凱前3局力保不失，4局上續投出現安打、保送後被換到右外野，由「拆彈王」葉壘接手，不料被美國隊高梅茲（Gavin Gomez）敲出安打，丟掉1分，之後美國隊又靠高飛犧牲打得分，好在中華隊抓到三壘跑者，成功止血。

4局下中華隊馬上還以顏色，邱亞恩保送上壘、盜壘進占得點圈，鄭奇恩再敲出安打形成一三壘有人，2出局後沈偉凡敲出右外野的二壘安打，一棒送回2名跑者，瞬間追平比數，讓中華隊繼續保有士氣。

中華隊昨天因為厄利（Tyler Early）的滿貫砲輸給美國隊，厄利還在比賽中滑壘時剷倒沈偉凡，今天厄利轉當先發投手，沈偉凡從他手中敲出追平安打，命運好好玩。