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U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊
U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊與美國隊打得激烈，前2局以0：0戰平，3局上眼見美國隊要攻下第1分，但中華隊被少棒特殊規則保護，美國隊跑者因頭部撲壘出局，得分不算。
事件發生在3局上，美國隊在1出局後靠著保送、觸身球上壘，第3棒亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野深遠二壘安打，美國隊兩名跑者都往本壘衝，帕克二世（Nicholis Parker Jr.）先一步回來，厄利（Tyler Early）則被捕手觸殺出局。
不料主審先比出觸殺出局的手勢，再補對帕克二世做出出局手勢，並比出頭部撲壘的動作，原來帕克二世是頭朝前撲回本壘，根據U12世界盃的規則，本壘不得以頭部撲壘方式回壘，因此被判出局，中華隊1分未失結束3局上半。
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