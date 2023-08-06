U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊與美國隊打得激烈，前2局以0：0戰平，3局上眼見美國隊要攻下第1分，但中華隊被少棒特殊規則保護，美國隊跑者因頭部撲壘出局，得分不算。

事件發生在3局上，美國隊在1出局後靠著保送、觸身球上壘，第3棒亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野深遠二壘安打，美國隊兩名跑者都往本壘衝，帕克二世（Nicholis Parker Jr.）先一步回來，厄利（Tyler Early）則被捕手觸殺出局。