快訊

U12世界盃／沈偉凡「報仇」 四局結束中華隊2：2追平美國

高市桃源區三里7日停班課 明霸克露便橋維修要看地基

U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
美國球員頭部撲壘，雖得分但不算。 擷圖自畫面
美國球員頭部撲壘，雖得分但不算。 擷圖自畫面

U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊與美國隊打得激烈，前2局以0：0戰平，3局上眼見美國隊要攻下第1分，但中華隊被少棒特殊規則保護，美國隊跑者因頭部撲壘出局，得分不算。

事件發生在3局上，美國隊在1出局後靠著保送、觸身球上壘，第3棒亨利（Leyland Henry Jr.）敲出右外野深遠二壘安打，美國隊兩名跑者都往本壘衝，帕克二世（Nicholis Parker Jr.）先一步回來，厄利（Tyler Early）則被捕手觸殺出局。

不料主審先比出觸殺出局的手勢，再補對帕克二世做出出局手勢，並比出頭部撲壘的動作，原來帕克二世是頭朝前撲回本壘，根據U12世界盃的規則，本壘不得以頭部撲壘方式回壘，因此被判出局，中華隊1分未失結束3局上半。

U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊對美國隊，台南亞太棒球場滿場觀眾。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊對美國隊，台南亞太棒球場滿場觀眾。記者劉學聖／攝影

中華隊 帕克

延伸閱讀

U12世界盃／8000人滿場應援 中華隊沈偉凡帶傷拚冠

U12世界盃／盼中華隊贏美沒成真 拉德拉腦內開轟變現實

U12世界盃／中華隊高聖凱扛冠軍戰 厄利轟完滿貫砲登板

U12世界盃／如何準備冠軍戰？美國教頭幽默報個人行程

相關新聞

中職／悍將1線之隔大局成空 丘總被趕出場、日籍打教代理

富邦悍將、統一獅隊今天在新莊棒球場過招，悍將2局下有機會出現的大局，因李宗賢跑在線內構成妨礙守備成空，悍將教頭丘昌榮為此...

U12世界盃／美國頭部撲本壘得分不算 特殊規則救了中華隊

U12世界盃少棒賽冠軍戰中華隊與美國隊打得激烈，前2局以0：0戰平，3局上眼見美國隊要攻下第1分，但中華隊被少棒特殊規則...

日職／支配下首轟！王柏融炸裂 扛四棒連兩場敲安

力拚重返一軍的日職火腿隊台將王柏融今天用棒子說話，在二軍面對西武隊之戰敲出一發陽春砲，本季第7轟出爐，也是轉為支配下球員...

U12世界盃／8000人滿場應援 中華隊沈偉凡帶傷拚冠

U12世界盃少棒賽冠軍戰今晚在台南亞太棒球場舉行，暌違6年再上演中美大戰，滿場8000張票已經完售，中華隊昨天被踩傷的沈...

U12世界盃／日本小將悔恨落淚 井端弘和：朝頂尖邁進

日本隊今天以8：9敗給委內瑞拉隊，今年的U12世界盃少棒賽之旅以第四名作收，球員們6局下就開始落下悔恨的眼淚，總教練井端...

中職／林岱安傷癒開始隨隊 下顎骨裂一度只吃流質食物

中職統一獅捕手林岱安之前因下顎骨裂而缺陣，今天開始隨隊一軍。他表示，雖然現在下巴裡面還有鋼板，但已完全沒問題，之前還沒拆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦