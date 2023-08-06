U12世界盃／8000人滿場應援 中華隊沈偉凡帶傷拚冠
U12世界盃少棒賽冠軍戰今晚在台南亞太棒球場舉行，暌違6年再上演中美大戰，滿場8000張票已經完售，中華隊昨天被踩傷的沈偉凡今天繼續先發，中華隊投手高聖凱要登板與美國隊強投厄利（Tyler Early）較勁。
中華隊在複賽7連勝提前取得冠軍戰門票，昨天3：11輸給美國隊吞下複賽首敗，今天兩隊在冠軍戰再度交手，賽前不少球迷排隊等著進場，已確定有8000人觀戰。
中華隊抗美打線也已經出爐，總教練陳明仁排出心中的最強陣容，沈偉凡昨天被厄利滑壘時剷倒，一跛一跛的退場，但今天依舊扛起先發三壘手的工作，先發投手高聖凱兼任第三棒。
中華隊先發打線如下：
第1棒 黃譯皜，左外野
第2棒 王聖穰，二壘手
第3棒 高聖凱，投手
第4棒 邱亞恩，一壘手
第5棒 王羽翔，捕手
第6棒 鄭奇恩，右外野手
第7棒 羅浩翰，游擊手
第8棒 沈偉凡，三壘手
第9棒 黃季烜，中外野手
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