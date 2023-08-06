快訊

中職／悍將1線之隔大局成空 丘總動怒被驅逐出場

成都世大運／羽球隊讚啦！混雙金牌戰上演「寶島內戰」預約金包銀

NONO遭控性騷！朱海君神隱37天後登台 心酸唱「你嘛就要忍耐」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／日本小將悔恨落淚 井端弘和：朝頂尖邁進

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽日本隊以第四名作收，總教練井端弘（左）和與中華隊總教練陳明仁（右）握手致意。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽日本隊以第四名作收，總教練井端弘（左）和與中華隊總教練陳明仁（右）握手致意。記者劉學聖／攝影

日本隊今天以8：9敗給委內瑞拉隊，今年的U12世界盃少棒賽之旅以第四名作收，球員們6局下就開始落下悔恨的眼淚，總教練井端弘和直言隊伍是以世界第一為目標，也希望球員記住悔恨，朝著頂尖國家隊邁進。

日本隊在季軍戰貫徹強力野球路線，雖然開局就落後，但兩度用打擊逆轉比數，就連6局下也靠著三井蓮的兩分砲追到1分落後，然而未能繼續上演奇蹟。

井端弘和表示，這次U12集訓時間只有3天，從團隊整合略有不足的情況開始，但隨著賽事進行越來越好，大家都有做好本分，複賽開始打出一場場好比賽，但如果能從預賽開始，或許就能拿下世界第一。

今天轟出三分砲的橘漣次在6局下被代打換下場後就開始落淚，不少球員帶著眼淚離場，井端弘和表示，這不是他們棒球人生的句點，希望能記住今天的悔恨，繼續在棒球路上努力，勉勵他們未來要進入U15、U18，持續朝頂尖邁進。

日本隊在預賽加複賽一共敲出15轟，加上季軍戰的2轟，與美國隊的17轟相同，井端弘和指出，從自己帶隊以來，就希望讓球員正常揮擊、不要短打，如今漸漸展現成果。

不過井端弘和也強調，來參加比賽目標就是第1名，無論最終是第4、第3名都不會滿足，希望思考下屆如何組建球隊，希望至少有1個星期可以整合球隊，增加調整的時間。

U12世界盃少棒賽季軍戰，日本隊以第四名作收，球員帶著淚水離場。記者劉學聖／攝影
U12世界盃少棒賽季軍戰，日本隊以第四名作收，球員帶著淚水離場。記者劉學聖／攝影

棒球

延伸閱讀

U12世界盃／盼中華隊贏美沒成真 拉德拉腦內開轟變現實

U12世界盃／羅東敲致勝安！打擊大戰贏日本 委國奪季軍

U12世界盃／「全村的希望」！黃譯皜自信腳程愛張育成、王威晨

U12世界盃／中華隊高聖凱扛冠軍戰 厄利轟完滿貫砲登板

相關新聞

中職／悍將1線之隔大局成空 丘總被趕出場、日籍打教代理

富邦悍將、統一獅隊今天在新莊棒球場過招，悍將2局下有機會出現的大局，因李宗賢跑在線內構成妨礙守備成空，悍將教頭丘昌榮為此...

日職／支配下首轟！王柏融炸裂 扛四棒連兩場敲安

力拚重返一軍的日職火腿隊台將王柏融今天用棒子說話，在二軍面對西武隊之戰敲出一發陽春砲，本季第7轟出爐，也是轉為支配下球員...

U12世界盃／8000人滿場應援 中華隊沈偉凡帶傷拚冠

U12世界盃少棒賽冠軍戰今晚在台南亞太棒球場舉行，暌違6年再上演中美大戰，滿場8000張票已經完售，中華隊昨天被踩傷的沈...

U12世界盃／日本小將悔恨落淚 井端弘和：朝頂尖邁進

日本隊今天以8：9敗給委內瑞拉隊，今年的U12世界盃少棒賽之旅以第四名作收，球員們6局下就開始落下悔恨的眼淚，總教練井端...

中職／林岱安傷癒開始隨隊 下顎骨裂一度只吃流質食物

中職統一獅捕手林岱安之前因下顎骨裂而缺陣，今天開始隨隊一軍。他表示，雖然現在下巴裡面還有鋼板，但已完全沒問題，之前還沒拆...

U12世界盃／盼中華隊贏美沒成真 拉德拉腦內開轟變現實

委內瑞拉隊昨天全力為中華隊加油，雖然比賽結果不如預期，但今天在U12世界盃少棒賽季軍戰依舊全力以赴，以9：8險勝日本隊帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦