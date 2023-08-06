U12世界盃／日本小將悔恨落淚 井端弘和：朝頂尖邁進

日本隊今天以8：9敗給委內瑞拉隊，今年的U12世界盃少棒賽之旅以第四名作收，球員們6局下就開始落下悔恨的眼淚，總教練井端弘和直言隊伍是以世界第一為目標，也希望球員記住悔恨，朝著頂尖國家隊邁進。

日本隊在季軍戰貫徹強力野球路線，雖然開局就落後，但兩度用打擊逆轉比數，就連6局下也靠著三井蓮的兩分砲追到1分落後，然而未能繼續上演奇蹟。

井端弘和表示，這次U12集訓時間只有3天，從團隊整合略有不足的情況開始，但隨著賽事進行越來越好，大家都有做好本分，複賽開始打出一場場好比賽，但如果能從預賽開始，或許就能拿下世界第一。

今天轟出三分砲的橘漣次在6局下被代打換下場後就開始落淚，不少球員帶著眼淚離場，井端弘和表示，這不是他們棒球人生的句點，希望能記住今天的悔恨，繼續在棒球路上努力，勉勵他們未來要進入U15、U18，持續朝頂尖邁進。

日本隊在預賽加複賽一共敲出15轟，加上季軍戰的2轟，與美國隊的17轟相同，井端弘和指出，從自己帶隊以來，就希望讓球員正常揮擊、不要短打，如今漸漸展現成果。