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中職／林岱安傷癒開始隨隊 下顎骨裂一度只吃流質食物

中央社／ 新北6日電
中華職棒統一獅隊主戰捕手林岱安（右）6月因傷缺陣，總教練林岳平27日受訪表示，林岱安的傷勢已恢復得差不多，預計明星賽後到二軍先比賽。（統一獅隊提供）
中華職棒統一獅隊主戰捕手林岱安（右）6月因傷缺陣，總教練林岳平27日受訪表示，林岱安的傷勢已恢復得差不多，預計明星賽後到二軍先比賽。（統一獅隊提供）

中職統一獅捕手林岱安之前因下顎骨裂而缺陣，今天開始隨隊一軍。他表示，雖然現在下巴裡面還有鋼板，但已完全沒問題，之前還沒拆線時只能吃流質食物，還一度瘦了下來。

林岱安6月初在牛棚接投手練投時不小心被打到下顎，檢查後發現骨裂，決定動手術治療，經過治療及休養之後，今天已經開始隨隊一軍。他表示，目前還不會回歸一軍名單，「現在就是上來培養跟投手的感覺、默契，這幾天隨隊再好好熟悉一下」。

談到目前的身體狀況，林岱安說，已經恢復得非常好，目前下巴雖然還有鋼板在裡面，不過暫時先不用拆掉，之前已經拆了鋼絲及鋼釘。他指出，當下被球打到時，本來以為不會這麼嚴重，但因為牙齒不舒服去看牙醫之後，才發現必須開刀。

林岱安指出，在動手術時花了3個多小時，動完手術後的模樣，「自己看到也嚇到」，而且在拆線之前只能吃流質食物，「牙齒也有受傷沒辦法咬，處理牙齒後這2、3個星期才開始正常吃，前面有變瘦，後面因為不能這樣下去，我還是硬吃東西，但吃完牙齒很痛」。

在動完手術的恢復期間，林岱安表示，可以正常做重量訓練，但因為需要跑動的訓練會晃到，所以沒辦法進行，打擊則是能做輕微練習，像是T座打擊練習。

牛棚 統一獅 中職

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