U12世界盃／盼中華隊贏美沒成真 拉德拉腦內開轟變現實

委內瑞拉隊昨天全力為中華隊加油，雖然比賽結果不如預期，但今天在U12世界盃少棒賽季軍戰依舊全力以赴，以9：8險勝日本隊帶回季軍，拉德拉（Alexandro Ladera）3安打、4打點，將腦海中的全壘打化為現實，直呼「非常激動」。

昨天中華隊若在複賽最終戰能夠擊敗美國，委內瑞拉隊就可挺進冠軍戰，總教練埃爾德（Rafael Herde）透露，全隊都在飯店為中華隊加油，雖然最終落入季軍戰，「還是鼓勵球員，要全力以赴。」

上一屆U12委內瑞拉隊收下亞軍，今年未能挺進冠軍戰，埃爾德認為，今年各隊實力接近，「今年比較不好打。」其中日本、中華隊、墨西哥隊都被他點名是強悍的隊伍。

今天委內瑞拉隊還是擊敗日本隊，雖然前段兩度領先都被日本隊逆轉，但委內瑞拉靠著5局上卡斯蒂略（Jose Castillo）兩分砲追平比數，6局上羅東（Angel Rondon）超前安、拉德拉（Alexandro Ladera）2分打點安打擴大領先才贏球。

賽前拉德拉就在腦海中想像著自己開轟的畫面，沒想到1局上真的敲出先馳得點的2分砲，拉德拉表示：「不敢相信真的打出去，很激動。」來台灣這幾天，拉德拉愛上台南名產牛肉湯，幾乎每天一碗，也很喜歡中華隊球風，「能打進冠軍戰，很厲害。」