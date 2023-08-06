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U12世界盃／羅東敲致勝安！打擊大戰贏日本 委國奪季軍
U12世界盃少棒賽季軍戰上演打擊大戰，日本隊、委內瑞拉隊各敲出2轟，然而6局上羅東（Angel Rondon）的一支超前安，幫助委內瑞拉隊以9：8擊敗日本隊，拿下隊史在U12世界盃的第2座季軍。
1局上拉德拉（Alexandro Ladera）的2分砲為這場打擊戰揭開序幕，然而2局下日本隊4支安打，加上對手暴投送分，攻下3分超前比數。
3局上委內瑞拉隊開局連續4支安打攻下1分還保有滿壘，結果日本隊面對來襲的內野滾地球，三壘手三井蓮踩到壘包後傳本壘，捕手踩壘後傳一壘封殺，因滿壘狀態解除，本壘不算封殺，讓委內瑞拉跑回超前分。
日本隊很快反擊，三井蓮敲安延續攻勢，2出局、一二壘有人時，橘漣次一發左外野三分砲為日本隊再次取得2分領先；只不過5局上卡斯蒂略（Jose Castillo）的兩分砲一棒追平比數。
6局上委內瑞拉隊再靠著保送、安打，在2出局後攻占一三壘，羅東此時敲出關鍵的右外野安打，超前比數，拉德拉再補上一支2分打點二壘打，拉開到3分差。
日本隊三井蓮在6局下再次建功，一發中外野的兩分砲，本屆賽事首轟就將比數追近到1分落後，只不過接著1出局、一壘有人局面，日本打者連吞2K，無緣繼續逆轉。
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