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中職／連7場扛二壘打擊率破5成 葉子霆：不想讓出位置

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊葉子霆。本報資料照片
富邦悍將隊葉子霆。本報資料照片

富邦悍將隊葉子霆近期的打擊表現脫胎換骨，近7場比賽都擔任先發二壘手，打擊率破5成，突然長出的打擊能力，他認為心態影響較大，被問到是否有不想讓王正棠回二壘的企圖，他給出更霸氣的答案，「只是不想讓出位置，就算是阿棠也是。」

葉子霆過去在一軍多以專職「代跑」為主，近期在打擊上表現亮眼，從7月19日起已經連續7場擔任先發二壘手，這期間的25打數敲出13支安打，包括2支二壘打、2支三壘打，今天繼續連續第8場先發二壘。

如何開發打擊潛能？葉子霆指出，想法、心態上的改變比較多，「以前可能看到球就打，在投手眼中也是比較容易解決的打者。」他說後來開始去研究投手對付自己的策略，「想成為讓投手很煩惱的打者，因為我上壘，其實對方也不好守，想讓自己的優勢發揮到極致。」

葉子霆透露，確實在近期有慢慢觀察到以前沒看到的東西，「鋒哥（二軍總教練陳金鋒）、打擊教練也都有跟我講，我是什麼型態的打者，要怎麼幫助球隊，要我大膽去做。」

過去打擊讓人不期不待，葉子霆也坦言自己也覺得不是很好，但最近有種轉大人、稍微成熟的感覺，「這次上來就是把握好每一顆，這顆過了，下一顆我還是有機會。」

富邦悍將 陳金鋒

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