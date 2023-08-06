中職／成30年一遇紀錄苦主 林子崴沒看也知道罕見

中信兄弟隊4日由王威晨、江坤宇兩支短槍轟出30年來首見紀錄，統一獅隊投手林子崴沒有特別去看，也知道自己成為一項罕見紀錄的苦主，對於歷史留名，他放寬心，更提醒自己亟待改進的課題。

林子崴該役先發4.2局失3分，開賽才投了兩打席，被第一棒王威晨、第二棒江坤宇接連開轟，而這僅是中職34年以來第二次開賽前兩打席都是全壘打，前一次為1993年三商虎隊哥雅、康雷棒打味全龍隊林光宏。

「沒有特別注意，但是知道應該很少開局背靠背。」林子崴說：「也還好，就是一個紀錄，自己沒把好球數要到，就會在打席裡面臨劣勢，就是提醒自己下次要改進。」

比起自己挨轟，林子崴更惋惜沒能把局數投長，「前一場又剛投手（胡智爲）受傷下去，用了滿多牛棚，自己也很想把局數投長。」

獅隊本季先發輪值以洋投為主，本土先發多在一、二軍之間升降，等待出賽時機，林子崴也在完成前役先發後被降下二軍，但在升降之間並無不適應。

林子崴說：「畢竟下去也在是二軍先發，一直在出賽，每年遇到的狀況不一樣，當選手必須要知道球隊需要你的模式，輪到你上來時，就是要盡量表現出該有水準，想盡辦法留在上面，想辦法為球隊建功。」