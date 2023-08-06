聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／得點圈剩林益全能打 獅隊找新獠牙啟用新人林培緯扛DH
統一獅隊下半季居墊底，也暫讓出全年第一寶座，今天決定啟用新兵期待迸出火花，將2022年的第二指名林培緯升上一軍，且今天就扛先發指定打擊，將是他的一軍處女秀。
獅隊下半季打了12場只拿到3勝，團隊打擊率0.251、得點圈打擊率0.204都是5隊最差。敗績連連也牽動到全年戰績，目前雖與味全龍隊無勝差，但勝率以千分之一的差距落居第二，若無法奪回全年寶座，就得先去打季後挑戰賽。
總教練林岳平表示，「球隊難免會有低潮，現在低潮出現不是不好，但是落差比較大的是攻擊面，尤其是得點圈安打出不來，目前只有林益全打得好，沒有得分時，投手壓力就會比較吃重，現在又是剛好投手比較辛苦時。」
今天決定啟用新人林培緯，也是著眼希望為打線帶來新的刺激，林岳平說：「打擊最近比較低迷，看新人會不會有不一樣的表現出現。」安排他打DH並非對守備有擔憂，「守備也不會不好，單純想要借用一下他的打擊，看能不能在低迷時幫助到打線。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言