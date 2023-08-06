中職／得點圈剩林益全能打 獅隊找新獠牙啟用新人林培緯扛DH

統一獅隊下半季居墊底，也暫讓出全年第一寶座，今天決定啟用新兵期待迸出火花，將2022年的第二指名林培緯升上一軍，且今天就扛先發指定打擊，將是他的一軍處女秀。

獅隊下半季打了12場只拿到3勝，團隊打擊率0.251、得點圈打擊率0.204都是5隊最差。敗績連連也牽動到全年戰績，目前雖與味全龍隊無勝差，但勝率以千分之一的差距落居第二，若無法奪回全年寶座，就得先去打季後挑戰賽。

總教練林岳平表示，「球隊難免會有低潮，現在低潮出現不是不好，但是落差比較大的是攻擊面，尤其是得點圈安打出不來，目前只有林益全打得好，沒有得分時，投手壓力就會比較吃重，現在又是剛好投手比較辛苦時。」

今天決定啟用新人林培緯，也是著眼希望為打線帶來新的刺激，林岳平說：「打擊最近比較低迷，看新人會不會有不一樣的表現出現。」安排他打DH並非對守備有擔憂，「守備也不會不好，單純想要借用一下他的打擊，看能不能在低迷時幫助到打線。」