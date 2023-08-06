日職／支配下首轟！王柏融炸裂 扛四棒連兩場敲安

力拚重返一軍的日職火腿隊台將王柏融今天用棒子說話，在二軍面對西武隊之戰敲出一發陽春砲，本季第7轟出爐，也是轉為支配下球員後的第一轟，全場敲出2安。

王柏融連續兩天對戰西武隊都扛起先發第四棒、左外野手，昨天有安打演出，今天首打席雖然敲出左外野飛球出局，但3局下面對菅井信也立刻敲出中外野安打，也靠著石井一成的二壘打回來得到追平分。

5局下王柏融再次狙擊菅井信也，瞄準125公里的變速球，轟出右外野全壘打，用陽春砲為球隊追近到5：6的分差，只不過6局上守備時就被換下，由阪口樂接手左外野。

這是王柏融從7月30日從育成轉為正式球員後的第1轟，支配下之後11打數2安打的他，今天打擊有復甦跡象，3打數2安打，打擊率上升到2成26。