U12世界盃／挨美國滿貫砲中華首敗 今拚翻轉

7連勝的中華隊在U12世界盃複賽最終戰踢到鐵板，昨晚以3：11輸給美國隊吞下首敗，轟出滿貫砲的厄利成為最大夢魘，今晚在台南亞太棒球場的冠軍戰再演中美大戰，中華隊推出高聖凱先發，力拚翻轉劇本。

昨天中華隊雖然1局下先得2分，但接下來受制於美國隊先發投手海利，在他主投的5局中敲出5支安打、攻下3分，但是也吞下7次三振；而美國隊則是在2局起局局得分，4局上厄利更從林品佑手中敲出逆轉的滿貫砲。

中華隊總教練陳明仁表示，打擊受到對手壓制，導致無法在前段拉開分差，美國隊投手球速都在115公里上下，冠軍戰會叮嚀選手積極出棒，「棒子拿短、出棒快一點。」

挨轟滿貫砲的林品佑不僅當下難過落淚，賽後記者會情緒也一時無法收拾，陳明仁鼓勵他：「笑一下就過去，這沒什麼。」林品佑也簡單回應：「一顆失投的變化球被打全壘打，讓球隊落後，感覺很對不起大家。」

美國隊總教練葛拉克知道中華隊的比賽場面會很熱鬧，因此賽前特別提醒球員，對敲出滿貫砲的厄利也大讚，「他是12歲最好的選手之一」。

今天對戰中華隊，葛拉克的策略就是「不做改變」，直接報出行程表細節，要維持原本的慣例，「能夠投的投手全部都要預備好，這是冠軍戰」。

中華隊對戰美國隊戰績以2勝5敗落下風，其中3敗更出現在冠軍戰，2015、2017年中華隊都是在前段以大比分擊敗美國隊但在冠軍賽輸球，就看今年能否逆寫劇本。