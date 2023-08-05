U12世界盃／中華隊高聖凱扛冠軍戰 厄利轟完滿貫砲登板

178公分的厄利（Tyler Early）將成為中華隊最大夢魘，今晚對中華隊敲出逆轉滿貫砲，明天冠軍戰更要先發登板，中華隊則推出隊長高聖凱應戰，力拚隊史在U12世界盃的第3冠。

中華隊今晚在複賽最終戰以3：11敗給美國隊，4局上厄利在平手時敲出的滿貫砲，成為勝負分野，美國隊總教練葛拉克（Troy Gerlach）也稱讚：「他是這世界上12歲最好的選手之一。」

厄利更將在冠軍戰登板面對中華隊，他在日前對南韓隊投出4.2局9K的表現，被敲2安僅掉1分，剛猛球速讓南韓隊打者頻頻揮空，球數限制明天解禁，剛好在冠軍戰可以再次登板。

中華隊則由隊長高聖凱先發，他在預賽對墨西哥隊投過1場，總計3局僅被敲1支安打，猛飆3次三振，失掉1分，也是中華隊今晚刻意保留的三名投手之一。

中華隊總教練陳明仁表示：「冠軍戰會排出最好的陣容應戰，策略是把球投到好的位置、變化球不要偏高，對方打者揮到球都出去，讓他們打不好是最重要的戰略。」