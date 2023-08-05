U12世界盃／林品佑挨轟說對不起 沈偉凡被剷倒還想上

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽最終戰踢到鐵板，以3：11敗給美國隊，挨轟逆轉滿貫砲的林品佑哭著退場，賽後情緒一時難以收拾，僅簡短回應：「很對不起大家。」被滑壘鏟到受傷的沈偉凡一度不想退場。

中華隊今天2分的領先在3局上被追平，中繼上場的林品佑更在4局上挨了厄利（Tyler Early）一發逆轉滿貫砲，退場後在休息區忍不住落淚。

林品佑賽後表示：「一顆失投的變化球被打全壘打，讓球隊落後，感覺很對不起大家。」但隊友都在鼓勵他，總教練陳明仁也說：「笑一個，這沒有什麼。」

三壘手沈偉凡前一場對南韓隊就因腳扭到傷退，今天替補上陣又在5局上美國隊發動雙盜壘時，被厄利鏟到腳，一跛一跛退場，沈偉凡表示：「被踢到不想下來，但因為受傷一定要下來。」