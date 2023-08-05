U12世界盃／如何準備冠軍戰？美國教頭幽默報個人行程

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聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽最後一天，美國隊以11：3擊敗中華隊，兩軍將在冠軍賽再碰頭。圖／世界棒壘球總會提供
U12世界盃少棒賽複賽最後一天，美國隊以11：3擊敗中華隊，兩軍將在冠軍賽再碰頭。圖／世界棒壘球總會提供

美國隊今晚以11：3擊敗中華隊取得U12世界盃少棒賽冠軍戰門票，兩隊屆時將再次交手，美國隊的準備就是不變應萬變，美國總教練葛拉克（Troy Gerlach）乾脆詳細列出明天行程表，就是照常吃飯、做瑜伽。

去年以教練團成員身分來過台灣，葛拉克今天賽前特別提醒球員注意球迷的熱情，「他們過去沒有這樣的經驗。」而美國隊從0：2的落後逐漸追平，更在4局上靠著厄利（Tyler Early）的滿貫砲逆轉比數。

葛拉克表示，球員展現出鬥志逆轉戰局，幾次中華隊的失誤都有把握住，做得很棒，特別是敲出逆轉砲的厄利，「他今天表現很好，是很努力的選手，態度也很好，是這世界上12歲最好的選手之一。」

明天再次對戰中華隊，葛拉克的策略就是不做改變，「一樣早上起來運動流汗，9點15分吃早餐，下午2點吃午餐，再做一下瑜伽，下午4點半搭車來球場。」

中華隊

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