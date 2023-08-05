U12世界盃／遭美國球速壓制 中華隊冠軍戰討回來有策略

中華隊今晚以3：11敗給美國隊，在本屆U12世界盃少棒賽7連勝之後吞下首敗，明天的冠軍戰仍要再遭遇美國隊，中華隊趁這次交鋒吸取經驗，總教練陳明仁重新擬定打擊策略。

中華隊雖然在1局下先得2分，但受制於美國隊先發投手海德（Paris Head）的球速，在後續4局僅再追加1分，6局下面對後援投手也無力追上分差，反而美國隊在2、3局各添1分追平後，4局上更是以一發逆轉滿貫砲決定勝負。

總教練陳明仁表示，今天打擊受到對方投手壓制，導致前段比數無法拉開，「他們的球速、變化球都讓我們打者無法發揮。」

中華隊今天從先發投手陳昶叡起算，加上林品佑、林定緯、田君翰，4名投手都無法有效壓制美國隊，陳明仁指出，美國隊的打擊是參賽12隊最好，今天派出前幾場較少出賽的投手，加上守備上有幾次失誤造成失分，鬥志上比較受到影響。

明天冠軍戰要再逢美國隊，陳明仁指出，美國隊投手球速在115公里上下，因此會叮嚀選手積極出棒，「棒子拿短、出棒快一點，打整顆，不要擦棒或敲出不營養飛球，希望明天打擊好好發揮。」