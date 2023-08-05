中職／廖健富再度成為三冠王 猿隊屠龍並列下半季榜首

樂天桃猿隊今天在天母球場對味全龍隊之戰，打完前6局落後兩分，7局上一口氣攻下5分逆轉戰局，終場以8：4獲勝，最近3連勝、也讓龍隊吞下2連敗，兩隊下半季並列龍頭。

廖健富5打數3安打，包括7局上兩分砲，全場攻下3分打點，本季第5次獲選單場MVP，第14轟出爐也超越統一獅隊林安可1轟，獨居全壘打王；此外，廖健富打擊率3成36超越富邦悍將隊李宗賢（3成36），打點52分獨居榜首，再度躍居三冠王。

猿隊今天揮出11支安打，除了廖健富3安猛打，陳俊秀、梁家榮、陳晨威都有兩支安打，陳俊秀7局上兩分打點二壘打，成為致勝一擊。

龍隊揮出7支安打，包括3局下吉力吉撈．鞏冠兩分砲，本季11轟排名第3。

猿隊先發投手曾仁和投7局，被揮出6支安打，失4分奪勝，本季戰績4勝4敗；龍隊洋投鋼龍投6局，被敲出8支安打，失5分（4分自責）吞敗，未能成為本季首位10勝投手，戰續9勝3敗。

猿隊下半季出賽10場6勝4敗，龍隊6勝1和4敗，兩隊勝率都是6成，排名並列第1。