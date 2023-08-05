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中職／廖健富開轟猛打賞 桃猿下半季追平龍並列第1

中央社／ 台北5日電
中華職棒樂天桃猿隊廖健富5日例行賽5打數敲出3支安打，包含1發全壘打、2支二壘安打，包辦3打點、2得分，助隊以8比4奪下3連勝。（樂天桃猿隊提供）中央社
中華職棒樂天桃猿隊廖健富5日例行賽5打數敲出3支安打，包含1發全壘打、2支二壘安打，包辦3打點、2得分，助隊以8比4奪下3連勝。（樂天桃猿隊提供）中央社

中職今天在天母球場賽事，樂天桃猿在第7局灌進5分，其中陳俊秀敲逆轉安打、廖健富開轟，且廖健富全場敲3支長打、包辦3打點，桃猿8比4擊退味全龍，2隊並列下半季第1。

桃猿隊在1局上靠著陳俊秀、廖健富敲安打，以及朱育賢擊出高飛犧牲打，率先攻下1分；1局下龍隊是吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻接連敲二壘安打，也得1分追平。3局下吉力吉撈．鞏冠轟出一發2分砲，4局下蔣少宏、張政禹敲安打，龍隊再攻下1分，取得4比1領先。

不過6局上桃猿隊的廖健富利用二壘手失誤上壘後，梁家榮敲出二壘安打，帶有1分打點；7局上更是攻下大局，林泓育、林承飛、陳晨威敲安打，不但得1分僅剩1分落後，也把龍隊先發投手鋼龍打退場，接著王躍霖登板也沒辦法止血，陳俊秀敲二壘安打送回2分逆轉，廖健富再轟出2分砲。

9局上廖健富再敲1打點二壘安打，終場桃猿就以8比4擊敗龍隊，奪下3連勝、也讓龍隊吞2連敗，桃猿下半季戰績追上龍隊，暫時並列第1名。此戰廖健富5打數敲出3支安打，包含1發全壘打、2支二壘安打，包辦3打點、2得分，獲選為單場MVP。

桃猿隊先發投手曾仁和此役用94球投7局，被敲出6支安打，出現3次四死球，投出4次三振，失掉4分，奪下本季第4勝。

龍隊先發投手鋼龍則是用86球投6局，被敲8支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉5分含4分責失，最後吞下敗投。

廖健富 陳俊秀 樂天桃猿 味全龍

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