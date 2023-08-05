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U12世界盃／林品佑挨滿貫砲落淚 中華隊3:11輸美國終止7連勝

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U12世界盃／林品佑挨滿貫砲落淚 中華隊輸美國終止7連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃中華隊複賽最終戰面對美國隊，先發投手陳昶叡。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃中華隊複賽最終戰面對美國隊，先發投手陳昶叡。記者蘇志畬／攝影

面對人高馬大的美國隊，中華隊今晚鎖不住對手攻勢，在U12世界盃複賽最終戰以3：11吞下首敗、終止7連勝，而明天的冠軍賽還要再次與美國隊交手，挨了滿貫砲的投手林品佑留下男兒淚。

中華隊今晚先得分，2局下田君翰保送上壘再靠暴投上二壘，1出局後黃譯皜的安打製造一三壘有人機會，中華隊發動雙盜壘戰術，跑回一分外，黃譯皜也靠捕手傳球失誤上三壘，接著2出局後羅宇彥適時安打敲回第2分。

不過美國隊打擊逐漸甦醒，2局上、3局上各添1分追平比數，4局上中繼投手林品佑雖然很快抓到2出局，但接下來連續2支安打加上保送，形成滿壘，面對178公分的厄利（Tyler Kayden Early）被敲出一發中外野滿貫砲，美國隊瞬間逆轉比數。

林品佑被換下場，忍不住落下眼淚，而捕手羅宇彥後續被對手擦棒球打中後，教練團也順勢派王羽翔接手，很想續戰的羅宇彥也流淚退場。

5局上美國隊攻勢再起，單局3支安打追加3分，難纏的厄利也敲出1安打、1分打點，而且中華隊還增加傷兵，三壘手沈偉凡守備時被厄利鏟到腳，必須提前退場，中華隊以2：9落後。

中華隊雖在5局下敲出3支安打，靠著黃譯皜長打得分，但6局上美國隊也追加2分，擴大到8分差，6局下中華隊無力反擊，吞下本屆首敗。

中華隊從先發投手陳昶叡起算，動用4名投手無法成功壓制美國隊，林定緯用球數超標，明天無法登板；美國隊先發投手海德（Paris Head）5局被敲5支安打，丟掉3分（2分責失）拿下勝投，另有7次三振。

今晚輸球後，中華隊歷屆對戰美國是2勝5敗，其中3次更出現在冠軍戰，明天兩隊又要在冠軍戰碰頭，2015、2017年中華隊都是在前段以大比分擊敗美國隊但在冠軍賽輸球，就看今年能否逆寫劇本。

中華隊

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