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中職／悍將KO德保拉終止2連敗 主場最多球迷前收拾兄弟

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉狀況不佳，投5局失5分吞敗。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投德保拉狀況不佳，投5局失5分吞敗。圖／中信兄弟隊提供

富邦悍將隊今天在新莊主場迎戰中信兄弟隊，洋投安得勝先發6局失兩分，39歲老將王勝偉首局揮出三壘打，帶動兩分攻勢奠定江山，終場以6：2獲勝，在現場破萬球迷面前終止2連敗。

安得勝用107球完成6局任務，只被揮出4支安打，以優質內容奪勝，本季戰績3勝1敗；王勝偉4打數2安打，三振、保送各1次，本季首支、生涯第39支三壘打出爐。

悍將隊首局就發動攻勢，王勝偉揮出三壘打，再靠王正棠安打攻下全場第1分，接著申皓瑋二壘打再添1分。

3局下，王勝偉獲保送帶動攻勢，范國宸轟出中左外野方向兩分砲，本季第8轟、生涯第40轟出爐，接著林哲瑄左外野陽春砲，本季第3轟出爐，拉大到5分領先。

兄弟前4局掛零，5局上詹子賢揮出二壘打，陳子豪觸身球、張志豪獲保送形成滿壘，周思齊適時安打扳回一城， 王政順高飛犧牲打追加1分，追成2：5。

悍將隊7局下攻勢再起，王正棠獲保送，再靠范國宸、申皓瑋連續安打攻下1分，拉大成4分領先，保持優勢到比賽結束，也讓兄弟中斷3連勝。

兄弟先發投手德保拉投完5局退場，已經用掉101球，被揮出9支安打，包括兩支全壘打，還出現兩次保送，失5分吞敗，戰績掉到7勝5敗，最近5場先發未奪勝還吞兩敗。

新莊球場今天湧進10828人，內野區坐滿8150人，成為悍將隊本季主場觀眾人數最多的一戰。

王勝偉 申皓瑋 富邦悍將 中信兄弟 德保拉

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