快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

U12世界盃／讚中華隊世界頂尖 美國隊教頭警戒兩強投

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，美國隊陣容兵強馬壯。圖／世界棒壘總球會提供
U12世界盃少棒賽，美國隊陣容兵強馬壯。圖／世界棒壘總球會提供

挑戰衛冕U12世界盃少棒賽的美國隊，今晚面對中華隊成為背水一戰，輸球無緣連霸、贏球進入冠軍戰，總教練葛拉克稱讚中華隊是世界頂尖，「要拿冠軍，我們要先過這一關。」

中美大戰在過去U12世界盃留下不少經典戰役，其中2013、15、17年都在冠軍戰碰頭，但由美國隊笑到最後，累計6場對戰，中華隊是2勝4敗。

葛拉克表示，中華隊球員從過去世界少棒大賽（LLWS）起就一直有好表現，2018年U15世界盃美國隊也輸給中華隊，去年雙方也有激烈交手，很期待今晚之戰。

看這屆的中華隊，葛拉克認為無論投、打、守都很均衡，「他們是世界頂尖的球隊，能夠掌握自己的命運，我們要拿冠軍必須要通過他們。」

葛拉克點名邱亞恩、葉壘兩位投手的表現令人印象深刻，中華隊整體投手戰力好，打擊方面在執行犧牲觸擊、掌握得分機會都很好。只不過邱亞恩因球數限制，這兩天無法再登板。

對美國隊來說明天進入冠軍賽的話有一大優勢，強力投手厄利（Tyler Kayden Early）可以回到投手丘，厄利在對南韓隊之戰投出4.2局9K的表現，被敲2安僅掉1分，但因用球數限制到明天才能再登板，提及這名選手，葛拉克語帶保留：「我們先專注今天，明天的事明天再說。」

中華隊

延伸閱讀

U12世界盃／南韓連2場輸1分 教頭羨慕中華隊這一點

U12世界盃／胡智爲看中華隊有紀律 憶當年冠軍賽挨轟

U12世界盃／挺台灣！委內瑞拉教頭為中華隊加油

U12世界盃／委內瑞拉險勝南韓 中華隊冠軍戰對手自己選

相關新聞

U12世界盃／委內瑞拉險勝南韓 中華隊冠軍戰對手自己選

U12世界盃少棒賽中華隊早早取得冠軍戰門票，隨著委內瑞拉隊以5：4擊敗南韓隊後，對手是誰要看今晚對美國隊的結果，贏球就要...

U12世界盃／挺台灣！委內瑞拉教頭為中華隊加油

U12世界盃少棒賽委內瑞拉隊連兩天打延長賽，今天以5：4險勝南韓隊，不過要晉級冠軍賽看中華隊臉色，委內瑞拉總教練埃爾德（...

U12世界盃／胡智爲看中華隊有紀律 憶當年冠軍賽挨轟

統一獅隊投手胡智爲今天現身U12世界盃少棒賽現場，為中華小將加油，也送上炸雞、手搖飲慰勞，這屆中華隊投手穩定度令胡智爲驚...

U12世界盃／讚中華隊世界頂尖 美國隊教頭警戒兩強投

挑戰衛冕U12世界盃少棒賽的美國隊，今晚面對中華隊成為背水一戰，輸球無緣連霸、贏球進入冠軍戰，總教練葛拉克稱讚中華隊是世...

中職／恰總形容林暉盛天花板高 上一軍對兄弟是強心針

中信兄弟隊7月在年度選秀會首輪選中24歲右投林暉盛，已在本月初簽妥合約，正在二軍調整，兄弟總教練彭政閔表示，林暉盛身體素...

中職／初登板被猿隊打爆 伍茲坦言一軍打者不易三振

富邦悍將隊新洋投伍茲2日初登板，在新莊球場對樂天桃猿隊之戰吞敗，今天談到這場比賽慘敗，他說：「一軍打者比較不易三振，控球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦