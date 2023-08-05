U12世界盃／讚中華隊世界頂尖 美國隊教頭警戒兩強投

挑戰衛冕U12世界盃少棒賽的美國隊，今晚面對中華隊成為背水一戰，輸球無緣連霸、贏球進入冠軍戰，總教練葛拉克稱讚中華隊是世界頂尖，「要拿冠軍，我們要先過這一關。」

中美大戰在過去U12世界盃留下不少經典戰役，其中2013、15、17年都在冠軍戰碰頭，但由美國隊笑到最後，累計6場對戰，中華隊是2勝4敗。

葛拉克表示，中華隊球員從過去世界少棒大賽（LLWS）起就一直有好表現，2018年U15世界盃美國隊也輸給中華隊，去年雙方也有激烈交手，很期待今晚之戰。

看這屆的中華隊，葛拉克認為無論投、打、守都很均衡，「他們是世界頂尖的球隊，能夠掌握自己的命運，我們要拿冠軍必須要通過他們。」

葛拉克點名邱亞恩、葉壘兩位投手的表現令人印象深刻，中華隊整體投手戰力好，打擊方面在執行犧牲觸擊、掌握得分機會都很好。只不過邱亞恩因球數限制，這兩天無法再登板。

對美國隊來說明天進入冠軍賽的話有一大優勢，強力投手厄利（Tyler Kayden Early）可以回到投手丘，厄利在對南韓隊之戰投出4.2局9K的表現，被敲2安僅掉1分，但因用球數限制到明天才能再登板，提及這名選手，葛拉克語帶保留：「我們先專注今天，明天的事明天再說。」