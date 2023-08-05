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U12世界盃／南韓連2場輸1分 教頭羨慕中華隊這一點

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊對上南韓隊王牌側投李鎮雄。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊對上南韓隊王牌側投李鎮雄。圖／世界棒壘總會提供

南韓隊在本屆U12世界盃之旅在複賽止步，昨天輸給中華隊，今天則是延長賽不敵委內瑞拉隊，連兩場都以1分差輸球，總教練柳德炫認為會對小球員的未來提供養分，也盛讚中華隊投手優秀，「每位投手都能負責一場比賽」。

南韓隊雖以1勝1敗進入複賽，不過先是4：7輸給日本隊，昨晚被中華隊1：0完封，今天雖然在6局下扳平戰局，但延長賽的跑壘失誤斷送得分機會，以4：5輸給委內瑞拉隊。

柳德炫表示，今天這場比賽的結果很可惜，以些微差距落敗，相信這批球員未來若有機會再參加國際賽，對他們會是很好的經驗。

對中華隊被王羽翔完投完封，柳德炫也給予好評，「他幾乎沒有失手，無論球速、控球都很好，膽子也滿大的。」對於中華隊的投手深度也投予羨慕眼光，柳德炫說：「中華隊球員很優秀，我們投手較少，調度要很審慎，中華隊每位投手都能負責一場比賽。」

昨天南韓隊先發投手王牌李鎮雄也同樣有著5局、僅失1分好投，柳德炫表示，李鎮雄是自己的學生，看好未來的發展，只不過原本打擊也不錯，這屆賽事沒有發揮出來很可惜。

中華隊 球速

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