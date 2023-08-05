U12世界盃／胡智爲看中華隊有紀律 憶當年冠軍賽挨轟

統一獅隊投手胡智爲今天現身U12世界盃少棒賽現場，為中華小將加油，也送上炸雞、手搖飲慰勞，這屆中華隊投手穩定度令胡智爲驚艷，也從團隊展現的紀律看出「他們是要來奪冠的」。

中華隊從預賽開始打出7連勝的戰績，提前晉級冠軍戰，胡智爲因為右肩三角肌下滑囊發炎，提前返回台南復健，剛好有空探望中華隊，胡智爲說：「他們表現得太好，沒什麼好講的，就希望他們發揮平常訓練表現，盡情享受棒球。」

中華隊目前7場比賽合計僅丟掉9分，其中3分是責失，團隊防禦率僅0.45，胡智爲也說，投手最令他驚艷，「小學比賽要整隊投球穩定的很少，整個賽事下來，投手表現非常好，失分都很少。」胡智爲對於扛韓投手王羽翔也留下印象。

親自接觸到中華隊，胡智爲也觀察到另一點差異，「整隊紀律很好。」他認為這個年紀的小朋友活潑、吵鬧很正常，「但這隊紀律很好，看得出教練帶領的方向，紀律、態度、禮貌都很好，整隊氣氛是要來冠軍的，不是只是比賽而已。」

回憶自己小時候最大比賽就是威廉波特，胡智爲認為，小球員能夠在台灣經歷這樣高強度的國際賽，是難得經驗，對未來很有幫助，「從小就可以經歷高強度比賽，又在這麼好的場地，頂住壓力，我認為只有好處，他們展現出的心理素質，真的非常厲害。」

胡智爲認為，這樣的國際賽，對小球員一定有所啟發，「我的啟發是在國二。」胡智爲說的是2008年小馬聯盟世界青少棒賽，當時他在冠軍賽被美國隊打者敲出再見安打，胡智爲說：「對，就是我。」