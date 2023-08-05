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U12世界盃／挺台灣！委內瑞拉教頭為中華隊加油

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽委內瑞拉隊以5：4擊敗南韓隊，看台上不少台灣觀眾舉著委內瑞拉國旗加油。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽委內瑞拉隊以5：4擊敗南韓隊，看台上不少台灣觀眾舉著委內瑞拉國旗加油。記者蘇志畬／攝影

U12世界盃少棒賽委內瑞拉隊連兩天打延長賽，今天以5：4險勝南韓隊，不過要晉級冠軍賽看中華隊臉色，委內瑞拉總教練埃爾德（Rafael Herde）說：「挺台灣。」

委內瑞拉隊在複賽戰績3勝2敗，若中華隊今晚擊敗美國隊，委內瑞拉與日本隊戰績相同但對戰占優勢，將取得第二張冠戰戰門票，但若中華隊輸球，委、日、美三隊戰績相同，比較對戰優質率（TQB）是美國隊勝出。

「就是挺台灣。」委內瑞拉隊自力保住晉級冠軍賽機會，總教練埃爾德賽後受訪時表示：「現在就是等待下一場的結果，希望中華隊能夠擊敗美國隊。」

這是埃爾德第3次來台灣，看著場邊不少台灣球迷揮舞著委內瑞拉隊國旗，在異鄉感受到熱情，「謝謝他們，給了我很大動力。」

中華隊

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