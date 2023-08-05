中職／首局與王威晨接力開轟寫紀錄 江坤宇直呼很神奇

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊球員王威晨、江坤宇昨天首局接連開轟，締造睽違30年紀錄，不是全壘打型的江坤宇今天直呼非常神奇，但他說，站上打擊區還是追求擊球、上壘為主。

兄弟昨天作客花蓮棒球場對上統一7-ELEVEn獅隊，1局上王威晨、江坤宇接連轟出陽春砲，這是中職史上第2次首局首2打席連續全壘打，上次已是1993年三商虎隊哥雅（Leonardo Garcia）、康雷（AngelGonzalez）締造；兄弟最終以8比3擊敗獅隊。

江坤宇今天受訪表示，當下打到球就感覺應該會過牆，而能跟王威晨接棒開轟，「滿神奇的」。那個打席前面纏鬥很多顆，打出去時才想到跟王威晨是“back to back”，很開心。

完成中職史上第2次首局首2打席連續全壘打，江坤宇賽後才知道，「也是一個滿難的的紀錄。」

江坤宇昨天敲出的全壘打僅是本季第2轟，而日前在中職明星賽全壘打大賽中全壘打數掛0。他說，他不是長打型球員，「還是先要求擊球、上壘」幫球隊。