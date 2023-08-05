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中職／首局與王威晨接力開轟寫紀錄 江坤宇直呼很神奇

中央社／ 新北5日電
中信兄弟隊球員王威晨、江坤宇昨天首局接連開轟，締造睽違30年紀錄。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊球員王威晨、江坤宇昨天首局接連開轟，締造睽違30年紀錄。 圖／中信兄弟提供

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊球員王威晨江坤宇昨天首局接連開轟，締造睽違30年紀錄，不是全壘打型的江坤宇今天直呼非常神奇，但他說，站上打擊區還是追求擊球、上壘為主。

兄弟昨天作客花蓮棒球場對上統一7-ELEVEn獅隊，1局上王威晨、江坤宇接連轟出陽春砲，這是中職史上第2次首局首2打席連續全壘打，上次已是1993年三商虎隊哥雅（Leonardo Garcia）、康雷（AngelGonzalez）締造；兄弟最終以8比3擊敗獅隊。

江坤宇今天受訪表示，當下打到球就感覺應該會過牆，而能跟王威晨接棒開轟，「滿神奇的」。那個打席前面纏鬥很多顆，打出去時才想到跟王威晨是“back to back”，很開心。

完成中職史上第2次首局首2打席連續全壘打，江坤宇賽後才知道，「也是一個滿難的的紀錄。」

江坤宇昨天敲出的全壘打僅是本季第2轟，而日前在中職明星賽全壘打大賽中全壘打數掛0。他說，他不是長打型球員，「還是先要求擊球、上壘」幫球隊。

江坤宇 王威晨

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