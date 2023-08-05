中職／達生涯1700場出賽 周思齊認老：裝備包包愈來愈大

中職中信兄弟41歲老將周思齊昨天達生涯出賽1700場紀錄，兄弟總教練彭政閔直言，超過40歲要維持自己的狀態很不容易；周思齊笑說自己好老，因為按摩球等裝備包包愈來愈大。

41歲的周思齊本季是在中職生涯第19年，昨天中信兄弟在花蓮棒球場與統一獅隊交手的賽事，是周思齊生涯第1700場出賽，為中職第4人達成這項里程碑，前3人分別為張泰山（1863場）、彭政閔（1800場）、高國慶（1784場）。

身為中職史上第2多出賽數的締造者，兄弟總教練彭政閔今天受訪時表示，超過40歲繼續打球都是很不容易的，「我之前跟勝偉說過，30歲後過後，（身體狀況）1年不如1年，35歲之後1天不如1天，超過40歲後更不容易，他（周思齊）是很有自律性的選手，知道自己在做什麼、該怎麼做。」

談到昨天在家鄉花蓮達成這項里程碑，周思齊今天笑說自己「好老」，「我下去打的時候才聽到他們（隊友）在喊1700，沒有特別去注意，不過可以在自己故鄉達成很酷，覺得老但又覺得很光榮，可以達成這個出賽場次。」

周思齊指出，年紀愈大要練的東西愈多，但不是著重在技術，而是身體的訓練、恢復及伸展，而且會1年比1年多，工具也愈來愈多，例如滾筒、橡皮筋、按摩槍、按摩球、藥球等等。

而這些裝備客場也要帶在身上，周思齊笑說：「包包愈來愈大，我以前還不理解為什麼學長的包包要帶那麼大，結果我現在的包包比以前學長還要大，威晨還會問我包包帶那麼多東西要幹嘛，但我現在就可以理解學長們是怎麼過來的。」

周思齊接下來最接近的紀錄是生涯百盜，目前已經96次，談到這些紀錄，周思齊說：「就盡力去完成，紀錄的存在有它的意義在，數字的堆疊是後輩往前的動力，我覺得這是正向的。」