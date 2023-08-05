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中職／恰總形容林暉盛天花板高 上一軍對兄弟是強心針

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
兄弟隊總教練彭政閔對新兵林暉盛充滿期待。記者藍宗標／攝影
兄弟隊總教練彭政閔對新兵林暉盛充滿期待。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊7月在年度選秀會首輪選中24歲右投林暉盛，已在本月初簽妥合約，正在二軍調整，兄弟總教練彭政閔表示，林暉盛身體素質很好，也很有紀律，如果調整狀況不錯，加入一軍中繼陣容，對球隊是一劑強心針。

林暉盛簽下2.5年合約、保障到2025年，月薪25萬元起步，「恰總」彭政閔形容他的天花板很高，目前規畫以先發投手為主，如果不行再擔任中繼投手，未來在一軍以何種身分出賽要看表現。

林暉盛待過道奇隊小聯盟3個球季，加盟兄弟後，何時有機會登上一軍，教練團還在觀察；彭政閔認為，旅外選手基本上就是下半季馬上可用的人，他說：「即戰力是目的，目前還要評估林暉盛的狀況，可用當然最好。」

加盟兄弟才第5天，林暉盛還未有機會跟隨一軍，彭政閔表示，之前有看過他投球，直球速度很有尾勁，控球也不錯，先好好調整再看看。

林暉盛 彭政閔

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