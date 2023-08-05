U12世界盃／駒勇佑怪力轟 井端笑稱：也沒辦法得10分
日本隊在U12世界盃少棒賽徹底執行力量野球，今天以3轟、13：1提前擊倒多明尼加隊，其中捕手駒勇佑更展現怪力，將球轟過中外野「打者之眼」，監督井端弘和笑稱：「也沒辦法得10分啊。」
日本隊今天首局就攻下2分，2局上游擊手舩山大翔敲出3分砲，接著駒勇佑再補上飛越中外野「打者之眼」的特大號全壘打，單局猛灌6分；4局上橘漣次再敲3分彈，猛灌4分。
預賽日本隊對台灣、委內瑞拉2戰僅拿3分，到了複賽對南韓、美國和多明尼加，3戰合計敲回27分，火力差很大，井端弘和解釋，預賽打了太多低球，「大人打低球可以揮擊，但小朋友能力有限，複賽開始有確實挑高的球去打。」
駒勇佑目前以6轟獨居大會全壘打王，今天展現的長打能力令人印象深刻，不過井端弘和笑說，不會特別要他去拚，其他隊也有球員辦到，「如果打到那邊可以得10分，我會叫他多打一點。」
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