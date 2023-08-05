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U12世界盃／曾壓制中華隊 水野蒼介記得王聖穰期待再戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽日本隊擊敗多明尼加，先發投手水野蒼介2局無失分。圖／世界棒壘球總會提供
U12世界盃少棒賽複賽日本隊擊敗多明尼加，先發投手水野蒼介2局無失分。圖／世界棒壘球總會提供

U12世界盃少棒賽複賽日本隊擊敗多明尼加，先發投手水野蒼介2局無失分。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽複賽日本隊擊敗多明尼加，先發投手水野蒼介2局無失分。記者蘇志畬／攝影

U12世界盃少棒賽複賽進入最後一天，中華隊已經手握冠軍戰其中一張門票，日本隊今天擊敗多明尼加隊後也保有晉級機會，曾在預賽壓制中華隊的投手水野蒼介保有連兩天登板機會，他也很期待能再戰一場。

水野蒼介今天先發2局投出6上6下，沒有被安打也沒有三振，用球數僅14球，在到達休息1天的球數限制前就退場休息，不過他今天是抱持完投的心情上場，「不知道明天還有沒有比賽，很想投到最後。」

水野蒼介曾在預賽對中華隊先發，投出5局失1分的表現，兩隊最終打到延長賽才由中華隊以3：2險勝，明天可能有機會再對決，水野蒼介說：「因為明天還可以投，如果教練團有安排的話，很期待能夠再上場。」

水野蒼介對當時從自己手中敲出適時安打的王聖穰留有印象，「擊球時機點掌握得很不錯。」中華隊整體打線來說，「是很積極進攻的球隊，可以進攻的球就不會放過。」

日本隊投手教練是名投手吉見一起，水野蒼介從他身上學到不少，特別是作為投手在局間開始準備的時機點，水野表示：「教練有說過，在場上要如何掌握氣勢，一鼓作氣地展現出來，不過準備方式的傳授，真的幫助很大。」

這次因賽事來到台灣，水野蒼介跟著父親享受短暫的觀光時間，到新光三越吃了熟悉的拉麵外，也對跟父親一起分食的芒果冰印象深刻，「真的很大碗，非常好吃。」

中華隊

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