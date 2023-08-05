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U12世界盃／日本轟倒多國保生機 留王牌再戰中華隊？

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽，日本隊轟倒多明尼加取得3連勝，保有冠軍戰機會。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽複賽，日本隊轟倒多明尼加取得3連勝，保有冠軍戰機會。圖／世界棒壘總會提供

日本隊帶著2敗進入U12世界盃少棒賽複賽，但今天以13：1在5局提前擊倒多明尼加隊，一波3連勝讓他們保有晉級冠軍賽機會，曾在預賽壓制中華隊的水野蒼介今天僅投14球，明天還可以登板。

日本隊今天火力全開，首局就攻下2分，2局上游擊手舩山大翔敲出3分砲，連續3場開轟、近3戰第4轟，接著捕手駒勇佑再補上飛越中外野「打者之眼」的特大號全壘打，第6轟獨居全壘打王，單局猛灌6分；4局上橘漣次再敲3分彈，猛灌4分。

先發投手水野蒼介投2局讓對手6上6下，無安打也無三振，用球數精簡壓在30球內，不受投球限制，早早被換下場，總教練井端弘和坦言確實有保留投手的想法。

今年賽程第一天遇到下雨，各隊都要面對連戰賽程，井端弘和表示：「每個球隊投手都不夠多，接下來可能還有1場比賽，考慮到如何分配，希望可以多一點投手，所以差不多就要換。」

日本隊贏球後複賽戰績3勝2敗，如果下一場委內瑞拉隊輸給南韓隊，就可確定晉級冠軍戰，但若委內瑞拉贏球，則剩下中華隊輸給美國隊，日、委、美三隊戰績相同、比較對戰優質率的方式去拚晉級。

中華隊

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