快訊

「我沒債留子孫」蔡英文反嗆馬英九執政留債1.7兆

糖尿病患不適合喝康普茶？科學實證看康普茶8個潛在健康益處

大雨不斷！南投信義鄉12村列土石流警戒區域 上午11點起停班課

U12世界盃／中華隊王聖穰攻守佳 林子豪送的手套替守備加分

中央社／ 台南5日電
中華隊二壘手「花栗鼠」王聖穰從預賽開始表現就很亮眼，中線守備穩定，守備加分的「秘密武器」是偶像林子豪送的手套，也越打越有信心。 圖／WBSC提供
中華隊二壘手「花栗鼠」王聖穰從預賽開始表現就很亮眼，中線守備穩定，守備加分的「秘密武器」是偶像林子豪送的手套，也越打越有信心。 圖／WBSC提供

U12世界盃棒球賽中華隊二壘手「花栗鼠」王聖穰從預賽開始表現就很亮眼，中線守備穩定，守備加分的「秘密武器」是偶像林子豪送的手套，也越打越有信心。

U12世界盃棒球賽中華隊內野手王聖穰從預賽開始就有好表現，預賽首戰對日本隊比賽，延長賽敲出再見安打，對墨西哥隊比賽單場2安，對委內瑞拉比賽，單場2支二壘打、貢獻2分打點，目前為止7場比賽總計敲出7支安打，貢獻7分打點、表現亮眼。

王聖穰個子不高，小小臉蛋配上大眼睛十分可愛，也獲得「花栗鼠」的綽號。他表示，之前沒有綽號，防護員姊姊取「花栗鼠」的綽號之後，覺得不會討厭、也就接受這個綽號。

王聖穰透露，自己本來不算是長打很多的球員，屬於安打型，這次比賽沒有想過可以有這麼好的發揮，從對委內瑞拉比賽單場敲出2支長打後、自信變得更好。

王聖穰在母隊新北土城國小主要守游擊，進到代表隊後因為守位考量，以二壘守備為主，但他表示對二壘守備有信心，守備方面接球都可以做的很確實。

王聖穰也透露守備加分的「秘密武器」，是拿著中職統一獅隊內野手林子豪送的手套，他表示兩人的爸爸是朋友，平時也會聚在一起，林子豪會教他打擊的技巧，也會詢問林子豪怎麼把球打得扎實，林子豪成為王聖穰的偶像，他笑說：「用林子豪的手套守起來特別順手」。

林子豪

延伸閱讀

中職／明星隊對中華隊4連勝 餅總「換邊站」止敗

中職／陳傑憲點名「小黑」才是英雄 對獅隊低潮不意外

中職／陳傑憲致勝三壘打救了獅隊 廖健富躍居三冠王

中職／古林睿煬髖關節不適 郭阜林起伏大下二軍調整

相關新聞

中職／獅隊新洋投打過8年大聯盟 經典賽對中華隊奪勝

統一獅隊洋投勝騎士7月初轉戰南韓職棒起亞虎隊，球團全力尋找替補人選，將從美國獨立聯盟簽下巴拿馬籍33歲右投戴加多（Ran...

U12世界盃／中華隊王聖穰攻守佳 林子豪送的手套替守備加分

U12世界盃棒球賽中華隊二壘手「花栗鼠」王聖穰從預賽開始表現就很亮眼，中線守備穩定，守備加分的「秘密武器」是偶像林子豪送...

U12世界盃／完封南韓有情蒐 中華隊教頭談冠軍戰安排

中華隊今晚以1：0完封南韓隊，在U12世界盃少棒賽複賽階段提前取得門票，相隔4年再闖冠軍戰，總教練陳明仁透露對南韓隊打法...

U12世界盃／中華1：0克南韓 相隔4年進冠軍戰

U12世界盃棒球賽錯過開幕戰的王羽翔，昨晚在對南韓隊關鍵一役投出6局完投完封，而前一場奪勝的邱亞恩說到做到，用打擊幫助球...

中職／王威晨4安打、4打點 獅隊遠征花蓮被3戰清盤

統一獅隊兵敗後山，今天從全場第一個打席就落後，最終以3：8不敵中信兄弟隊，在花蓮的3連戰遭到清盤；王威晨5打數敲出4安打...

中職／陳晨威一回歸就敲兩分砲 曾總：看到自信的笑容

樂天桃猿隊陳晨威如賽前所預告的，帶著信心回到一軍，此役雙安、貢獻3分打點，包括一發兩分砲，幫助猿隊以5：1擊敗味全龍隊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦