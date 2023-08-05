U12世界盃／中華隊王聖穰攻守佳 林子豪送的手套替守備加分

U12世界盃棒球賽中華隊二壘手「花栗鼠」王聖穰從預賽開始表現就很亮眼，中線守備穩定，守備加分的「秘密武器」是偶像林子豪送的手套，也越打越有信心。

U12世界盃棒球賽中華隊內野手王聖穰從預賽開始就有好表現，預賽首戰對日本隊比賽，延長賽敲出再見安打，對墨西哥隊比賽單場2安，對委內瑞拉比賽，單場2支二壘打、貢獻2分打點，目前為止7場比賽總計敲出7支安打，貢獻7分打點、表現亮眼。

王聖穰個子不高，小小臉蛋配上大眼睛十分可愛，也獲得「花栗鼠」的綽號。他表示，之前沒有綽號，防護員姊姊取「花栗鼠」的綽號之後，覺得不會討厭、也就接受這個綽號。

王聖穰透露，自己本來不算是長打很多的球員，屬於安打型，這次比賽沒有想過可以有這麼好的發揮，從對委內瑞拉比賽單場敲出2支長打後、自信變得更好。

王聖穰在母隊新北土城國小主要守游擊，進到代表隊後因為守位考量，以二壘守備為主，但他表示對二壘守備有信心，守備方面接球都可以做的很確實。

王聖穰也透露守備加分的「秘密武器」，是拿著中職統一獅隊內野手林子豪送的手套，他表示兩人的爸爸是朋友，平時也會聚在一起，林子豪會教他打擊的技巧，也會詢問林子豪怎麼把球打得扎實，林子豪成為王聖穰的偶像，他笑說：「用林子豪的手套守起來特別順手」。