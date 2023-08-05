中職／獅隊新洋投打過8年大聯盟 經典賽對中華隊奪勝

統一獅隊洋投勝騎士7月初轉戰南韓職棒起亞虎隊，球團全力尋找替補人選，將從美國獨立聯盟簽下巴拿馬籍33歲右投戴加多（Randall Delgado），曾在3月經典賽對中華隊勝投。

湖國碼頭犬隊官方推特今天公布戴加多（Randall Delgado）將來台加盟獅隊的消息，也感謝他對球隊的貢獻。

戴加多曾在大聯盟8年，2011到18年先後效力勇士、響尾蛇隊，生涯出賽271場有53場先發，戰績30勝29敗24中繼2救援、防禦率4.10。

中華隊在3月經典賽對巴拿馬之戰，戴加多中繼2.2局，被揮出5支安打、失1分，投出3次三振，幫助巴拿馬12：5獲勝。

戴加多今年在碼頭犬隊擔任先發投手，出賽10場投出5勝2敗、防禦率3.88，這位老將2007年展開職棒生涯，今年將是生涯首次轉戰亞洲職棒。

獅隊昨天在花蓮球場3：8不敵中信兄弟隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下對戰8連敗，下半季3勝1和8敗排名墊底。