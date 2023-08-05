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U12世界盃／中華1：0克南韓 進冠軍戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台南報導
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊先發投手王羽翔對南韓隊投出6局完投完封勝。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊先發投手王羽翔對南韓隊投出6局完投完封勝。圖／世界棒壘總會提供

U12世界盃棒球賽錯過開幕戰的王羽翔，昨晚在對南韓隊關鍵一役投出6局完投完封，而前一場奪勝的邱亞恩說到做到，用打擊幫助球隊，中華隊1：0擊敗南韓隊後，連同預賽拿下7連勝、並以複賽戰績4勝之姿，相隔4年晉級冠軍戰，要拚隊史第3冠。

U12世界盃少棒賽7屆以來，中華隊第6度打進冠軍戰，前一次在2019年擊敗日本奪冠，今年預賽一路過關斬將，得以在複賽還沒打完就提前取得門票，總教練陳明仁賽後面露喜悅，但也想到已有2人不能再投，「冠軍戰視對手安排先發。」

其中一人就是以73球完封南韓的王羽翔，6局僅被敲1安打、7次三振，這是他第一次投出完封，以最有自信的曲球對付南韓打者，受投球限制已無法再登板。

前天對多明尼加用球超過60球，另一位無法再投球的邱亞恩，昨在二局下率先敲出二壘打，並靠王羽翔安打推進三壘，接著犧牲觸擊戰術，照教練指示停在壘間，等球傳往一壘的瞬間才起跑滑回本壘，得到寶貴一分。

邱亞恩兌現用打擊助球隊的承諾，他說：「很興奮，可以幫球隊得到那一分。」面對南韓王牌側投李鎮雄，他賽前準備好攻略，「他們變化球很犀利，所以身體不要先開掉。」

南韓 日本 多明尼加

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