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中職／王威晨4安打、4打點 獅隊遠征花蓮被3戰清盤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王威晨首局首打席開轟，此役4安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供
王威晨首局首打席開轟，此役4安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊兵敗後山，今天從全場第一個打席就落後，最終以3：8不敵中信兄弟隊，在花蓮的3連戰遭到清盤；王威晨5打數敲出4安打，貢獻4分打點，包括一發首局首打席全壘打。

獅隊由左投林子崴先發4.2局被敲6安打、失3分，兄弟打線在一開賽下馬威，王威晨首局首打席開轟，下一棒的江坤宇也跟進，兩支短槍上演連兩打席全壘打，這僅是中職史上第二次首局前兩打席開轟，前一次已是30年前，1993年三商虎隊洋砲哥雅、康雷面對味全龍隊林光宏開砲。

蘇智傑在1局下的二壘打為獅隊追回1分，比分在2：1凍結許久，直到王威晨5局上的安打再帶1分打點，第6局再度是王威晨的戲碼，滿壘敲安再掃進2分，單場4安打、4分打點打趴獅隊。

鄭浩均先發5局失1分，第6局起將戰局交給牛棚，彭識穎面對4人次雖未被敲安，但1次不死三振、1次四壞被攻占得點圈，蔡齊哲接手後的前兩打席分別被陳重羽、林益全敲安，獅隊攻下2分，追近到3：5。

兄弟未讓獅隊有再進逼的機會，7局上由周思齊的安打攻下1分，9局下江坤宇的打席因失誤上壘開啟另一波攻勢，許基宏的三壘打、陳文杰高飛犧牲打各帶1分打點。

王威晨首局首打席開轟，此役4安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供
王威晨首局首打席開轟，此役4安打、4分打點。圖／中信兄弟隊提供

王威晨 江坤宇

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