U12世界盃／完封南韓有情蒐 中華隊教頭談冠軍戰安排

中華隊今晚以1：0完封南韓隊，在U12世界盃少棒賽複賽階段提前取得門票，相隔4年再闖冠軍戰，總教練陳明仁透露對南韓隊打法有掌握到，至於冠軍戰要派誰先發則是另一個頭痛問題，「先看對手」。

中華隊先發投手王羽翔投出6局完投完封，期間僅被敲出1支安打，另外送出7次三振，陳明仁對這位勝利功臣表達敬意，也透露對於南韓隊打法有掌握。

其中在2局上曾一度面對1出局、二三壘有人危機，教練團喊暫停後化解，陳明仁透露，由於南韓隊僅有1勝，「對手應該會強攻、積極出棒，提醒球員把守備做好。」

這一勝讓中華隊提前取得冠軍戰門票，代表明天對戰美國隊的勝負相對無關緊要，陳明仁表示，球隊還是會全力求勝，但也會趁機會調整一下狀況。

至於冠軍戰的投手準備，由於王羽翔、邱亞恩的投球數都超過限制，無法再登板，陳明仁表示：「會再看看對手是誰，思考一下要怎麼安排投手。」