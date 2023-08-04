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U12世界盃／對南韓完投完封勝 王羽翔失望沒能無安打

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊先發投手王羽翔對南韓隊投出6局完投完封勝。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽複賽，中華隊先發投手王羽翔對南韓隊投出6局完投完封勝。圖／世界棒壘總會提供

中華隊先發投手王羽翔在關鍵一役壓制南韓隊，投出6局完投完封勝，幫助中華隊提前取得U12世界盃少棒賽冠軍戰門票，但在5局被敲安無緣挑戰無安打，他也難掩失望念頭。

王羽翔以73球完投6局僅被敲出1支安打，取得7次三振，另有保送、觸身球各1次，拿下生涯第一次的完封勝，他表示，賽前教練有提醒，就以變化球去對付打者，其中最有自信的是曲球，拿下最後一個出局數時很開心。

總教練陳明仁表示，王羽翔有照著教練指示去投，「辛苦他了，投得非常好，相信經過這場比賽，他一定會有很大的成長。」

王羽翔的小遺憾是在5局上被敲出安打，他說表示：「很失望，從3局就想挑戰無安打。」不過被敲安打後，王羽翔深呼吸調整投球節奏，配合捕手暗號成功牽制牽制，讓跑者歸零，守住這1分差的比賽。

中華隊

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