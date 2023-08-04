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U12世界盃／有攻略！邱亞恩抗韓敲二壘打 外加機智跑壘
南韓隊今晚推出王牌側投手李鎮雄對付中華隊，然而邱亞恩的二壘安打加上機智跑壘得分，幫助中華隊在U12世界盃少棒賽複賽以1：0獲勝晉級冠軍戰，打擊、跑壘都有「攻略」支持。
中華隊今天總計僅敲出2安，但串連得剛好，2局下邱亞恩敲出二壘打後，下一棒王羽翔也敲安，無人出局、一三壘有人，王聖穰觸擊短打，邱亞恩確定球傳往一壘才拔腿狂奔、滑回本壘，為中華隊得到寶貴1分。
中華隊總教練陳明仁表示，南韓隊派出非常好的投手，也壓制了我們的打線，「小朋友碰到這類投手難適應，還好亞恩、羽翔有突破。」
邱亞恩表示，知道今天要對上側投，「我就開始準備攻略，之前自己對過側投打得很好，他們變化球很犀利，所以身體不要先開掉。」王羽翔則相反，過去對側投自評：「打得很爛。」這次右打的他改走推打路線奏效。
邱亞恩敲出的深遠安打上二壘跑得驚險，但最後跑回那關鍵一分，邱亞恩表示，教練有提醒，「點下去先不要跑，等球出手再跑。」對於自己的腳程他猶豫了一下說：「還好，當下覺得有機會跑回來。」
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