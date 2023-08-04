聽新聞
test
0:00 / 0:00
U12世界盃／王羽翔抗韓完投完封 中華隊7連勝進冠軍戰
U12世界盃少棒賽今晚上演中韓大戰，中華隊先發投手王羽翔6局完投完封壓制，加上邱亞恩機智跑壘得分，以1：0擊敗南韓隊，7連勝、複賽4勝之姿重返冠軍戰，也是隊史第6次晉級冠軍戰，要力拚第3冠。
王羽翔今天面對南韓隊開局三上三下，雖然2局上出現觸身球、四壞出現危機，但他力保不失，直到5局上才被敲出第1支安打，但一路投完6局，僅被敲1支安打，沒有掉分，另有7次三振，拿下勝投。
王羽翔原本是開幕戰先發投手，但比賽因雨延期，改到委內瑞拉隊之戰登板，投出3.1局被敲3支安打、掉2分非責失的成績，幫助中華隊在預賽擊敗強敵，今天再扮演抗韓英雄。
中華隊在2局下獲得寶貴分數，邱亞恩二壘打、王羽翔安打，攻占一三壘，王聖穰執行觸擊短打，邱亞恩展現機智停在壘間，確定球傳往一壘才拔腿狂奔、滑回本壘，為中華隊先馳得點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言