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U12世界盃／王羽翔抗韓完投完封 中華隊7連勝進冠軍戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊先發投手王羽翔。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊先發投手王羽翔。記者蘇志畬／攝影

U12世界盃少棒賽今晚上演中韓大戰，中華隊先發投手王羽翔6局完投完封壓制，加上邱亞恩機智跑壘得分，以1：0擊敗南韓隊，7連勝、複賽4勝之姿重返冠軍戰，也是隊史第6次晉級冠軍戰，要力拚第3冠。

王羽翔今天面對南韓隊開局三上三下，雖然2局上出現觸身球、四壞出現危機，但他力保不失，直到5局上才被敲出第1支安打，但一路投完6局，僅被敲1支安打，沒有掉分，另有7次三振，拿下勝投。

王羽翔原本是開幕戰先發投手，但比賽因雨延期，改到委內瑞拉隊之戰登板，投出3.1局被敲3支安打、掉2分非責失的成績，幫助中華隊在預賽擊敗強敵，今天再扮演抗韓英雄。

中華隊在2局下獲得寶貴分數，邱亞恩二壘打、王羽翔安打，攻占一三壘，王聖穰執行觸擊短打，邱亞恩展現機智停在壘間，確定球傳往一壘才拔腿狂奔、滑回本壘，為中華隊先馳得點。

中華隊

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