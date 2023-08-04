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中職／各隊應援曲都在他的腦內資料庫 劉基鴻沉浸在守備

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
龍隊劉基鴻本。（味全龍隊提供）
龍隊劉基鴻本。（味全龍隊提供）

味全龍隊劉基鴻明星賽的花絮影片中隨口哼來都是富邦悍將隊應援曲，但他澄清沒有獨愛悍將歌曲，「其實我們的龍光乍現，我自己也很喜歡。」

今年明星賽中華隊以亞冠賽形式組軍，以年輕球員為主體，陣中不少「平鎮幫」，趁著這次機會重聚在一起，有趣畫面出現在戴培峰、古林睿煬、劉基鴻聚在一起聊天時，為了「藍色旋風」、「藍色狂潮」鬥嘴，劉基鴻更被捕捉到多次哼著悍將應援曲。

劉基鴻解釋，「其實我各隊應援曲都滿熟的，去客隊比賽都會聽到，啊就滿洗腦的，明星賽放的那幾首都滿好聽，登峰造極、藍色狂潮都不錯。」被問到對更新的「藍色旋風」的評價，劉基鴻也馬上進入狀況，「那首還好，我是覺得藍色狂潮比較好聽。」

至於老是哼著悍將應援曲，他笑說：「我覺得可能因為新莊喇叭比較大聲、比較清楚…吧！我不知道。」有趣的是，就連龍隊近期全隊爬山的行程，連路過的阿北都說他是「富邦的劉基鴻」，讓他超不解，「明明整隊都穿紅的，就只講我。」

對於各隊應援曲都有涉獵，劉基鴻有自己的一套解釋，「守備都會聽到他們加油歌，尤其有嗆司時越大聲，如果越緊張可能越守不好，沈浸在音樂，比較專注在球場上。」

劉基鴻 明星賽 富邦悍將

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