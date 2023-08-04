U12世界盃／委內瑞拉延長賽甩尾贏球 多明尼加無緣爭冠

誰輸誰就無緣爭冠的比賽，多明尼加隊6局下追平拚到延長賽，然而委內瑞拉隊7局上卡斯蒂略（Jose Angel Castillo Villegas）的三分砲奠定勝利，以6：2在U12世界盃少棒賽複賽第二天勝出，吞下3敗的多明尼加隊則與冠軍說再見。

前5局是一場投手戰，雙方都力保不失，直到6局上薩摩拉（Ezequiel Javier Zamora Lara）的陽春砲為委內瑞拉隊先馳得點，2出局後又靠失誤、安打得分。

6局下多明尼加隊在1出局、一壘有人時，一支二壘打、一支三壘打瞬間追平比數，只不過三壘這一分就是回不來，兩隊進入延長賽。

突破僵局制從一二壘有人開始，委內瑞拉隊先是保送擠成滿壘，接著高飛犧牲打得分，卡斯蒂略一棒將球轟出牆，三分砲擴大領先，在該局一口氣攻下4分大局，奠定勝利。

多明尼加隊複賽戰績1勝3敗，下一戰贏球也進不了冠軍戰，委內瑞拉隊2勝2敗與美國、日本戰績相同，中華隊是目前唯一手握3勝隊伍，今晚擊敗1勝2敗的南韓隊，就可確定搶進6日的冠軍戰。