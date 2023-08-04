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U18世界盃／這次投球為主 孫易磊享受新角色：機會難得

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，先發投手孫易磊。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，先發投手孫易磊。記者蘇志畬／攝影

U18世界盃中華培訓隊今天與亞運培訓隊交手，以5：9落敗，先發投手孫易磊4局失2分的好投是亮點之一，被總教練吳柏宏點名要承擔「Keyman」角色，孫易磊很開心「難得有這個機會」。

面對經驗豐富的成棒對手，孫易磊感受到不同強度，「他們都是很厲害的球員，投起來比較有鬥志，不過應該他們今天狀態還沒調整起來。」

U18培訓隊距離上階段集訓有些休息時間，孫易磊表示，久違投球，今天狀態上沒有很到位，動作有些跑掉，導致還不穩定，「需要慢慢調整回來」。

孫易磊上屆U18以野手身分出賽8場，敲出7支安打、5分打點，打擊率2成92，僅在對澳洲隊先發投了3局，被敲3支安打掉1分，但吳柏宏指出，今年賽事會需要他在投球端更多貢獻。孫易磊表示：「第一次在國際賽要以投手為主，就照自己的方式調整。」

被教練寄予「Keyman」的厚望，孫易磊也很喜歡能夠擔任這個角色，「難得有這個機會，自己也是學長，希望可以變成學弟們的榜樣。」

亞運

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