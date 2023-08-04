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中職／龍隊折將還只用3年飛上全年第1 葉總說是公司有料

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。 報系資料照
味全龍總教練葉君璋。 報系資料照

味全龍隊登頂全年第一，總教練葉君璋坦言：「只剩一個洋將時，想說早就去了。」今年選手可以在情勢不利時撐過危機、迅速止血，葉總認為是球隊從成軍以來公司投入的資源建功。

至今天賽前，龍隊戰績36勝29敗4和、勝率0.554居全年第一，領先上半季冠軍獅隊0.5場勝差，若龍隊能取得下半季冠軍且握有全年戰績更好的優勢，將可拿到前進總冠軍賽的直達車票。

「繼續保持，下半季才剛開始，想辦法按照自己的步調去打。」對於球隊升上一軍第3年，就有問鼎全年第一的能耐，葉君璋指出，公司投入許多資源，要選手給選手，要場地給場地，需要外籍教練時也不吝於安排，不僅協助到球隊春訓、秋訓的打底，對本土選手、教練都有幫助。

龍隊今年一度打到只剩鋼龍一位洋投，葉君璋也說有時想想，感覺應該戰績早就涼了，「但是就是有一開始的那些投資，所以我們有辦法度過。」

龍隊去年曾經歷一波9連敗，本季最長為3連敗、為5隊最短，年輕的球隊展現穩定的止血能力，葉君璋對此提到，確實感覺選手慢慢在成熟，碰到狀況時比較不會慌，「對我們不利時，會比較有辦法沈著去面對。」但他也強調，再好的球隊都會碰到連敗的狀況，「不是說有一波比較長連敗的球隊就不是好球隊，你看軟銀，那只是一個結果，但重點還是內容是好的或不好的。」

葉君璋也提到，選手經歷一趟明星賽之旅後，相信對自身能力會有更大覺悟，「我相信他們會知道自己還有很大進步空間，看林立、王勝偉、蘇智傑、陳傑憲、王威晨那些在打，還是看得到差距。」

葉君璋 明星賽 陳傑憲

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