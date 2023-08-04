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U18世界盃／中華隊投打Keyman浮現 教頭點點名

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，第四棒王念好。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，第四棒王念好。記者蘇志畬／攝影

今天台南亞太棒球中心一口氣迎接三支中華隊熱戰，在晚上U12世界盃中華隊上場前，U18世界盃中華培訓隊先在成棒副球場與亞運培訓隊切磋，雖然U18培訓隊以5：9落敗，投打「Keyman」浮現，孫易磊專注投球、王念好扛起第四棒。

這是U18中華隊第二階段集訓的第二場賽事，孫易磊今天先發面對前輩們，繳出4局掉2分的好投，原本打線攻下4分位居領先，不過後續接手的曾偉喆、張峻瑋合計丟掉7分遭到逆轉。

總教練吳柏宏表示，對這批球員的打擊一直有信心，今天比賽也能夠將壘上隊友送回來，只不過後面2個大局是投手方面，幾次投出保送後掉分，提醒他們要往好球帶大膽攻擊。

能投能打的孫易磊這屆賽事將以投手為主，吳柏宏表示，以目前投手陣容來說，孫易磊的投球角色會比較吃重，將是投打「Keyman」之一，希望以他投為主、打擊為輔，更篤定地去調整，「去年U18他就展現出是有這樣能力的投手。」

孫易磊的定位在先發投手，另外擔任指定打擊或代打，相同定位的還有陽念希，今天沒先發的他在6局下代打敲出二壘打，幫球隊追加1分，吳柏宏表示，投手不可能場場出賽，陽念希跟孫易磊類似，也需要他們在打擊上貢獻。

打擊Keyman也開始浮現，中職選秀會富邦悍將第一指名的王念好，將扛起中華隊第四棒，吳柏宏指出，王念好在母隊到後續選拔賽、藍白賽的定位都是如此，也做得很好，不太會做改變。

中華隊還非完全體，與紅人隊簽約的林盛恩到美國報到，美台混血捕手林立恩返美處理事務，吳柏宏表示，林立恩預計8月中歸隊，林盛恩則會再晚一點，先照現有陣容訓練，屆時討論最終20人名單時，再討論2人是否加入。

U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，總教練吳柏宏。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃中華培訓隊在台南亞太棒球中心成棒副球場交手亞運培訓隊，總教練吳柏宏。記者蘇志畬／攝影

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