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中職／陳晨威帶信心返一軍 振總說「不要在二軍看到你了」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊陳晨威。本報資料照片
樂天桃猿隊陳晨威。本報資料照片

樂天桃猿陳晨威7月中因狀況不佳降下二軍，調整期間得到二軍教頭陳瑞振提點少了「一個東西」，昨天在二軍開轟、猛打後，賽後收到通知重返一軍，振總跟他說：「我不要在二軍再看到你了。」

陳晨威今年打擊狀況不佳，7月19日被降下二軍時打擊率僅2成35，昨天在二軍敲出3安打，差三壘打就是完全打擊，今天回歸一軍陣營。

陳晨威表示，「會下去也是因為狀況不好，自己缺乏一些揮棒上的信心，振總有跟我提到，他覺得少了信心，對自己要有信心一點，不然在比賽會被一次失敗影響到自己。」他指出，其實在二軍期間對揮棒的調整不多，只是找一個感覺，「把信心帶到比賽中，去調整這個部分。」

陳晨威指出，在二軍的比賽因為比較沒有壓力，心情調適比較容易放開來打，不會畏懼失敗，「所以這次回來，也要看能不能把那個感覺帶到一軍場上，最怕一回到一軍，又失去那個感覺。」

陳晨威今年季前先參與經典賽，是否有所謂的「經典賽症候群」？他回應：「沒有碰過這樣的球季準備模式，我也不敢說有沒有關係，但也不想拿這當藉口，可能就是今年真的自己調整得不太好。」

陳晨威 經典賽 樂天桃猿

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