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U12世界盃／與曹竣崵在台相見歡 井端弘和：可惜陳偉殷沒來

中央社／ 台南4日電
U12世界盃棒球賽日本隊總教練井端弘和（中）。
U12世界盃棒球賽日本隊總教練井端弘和（中）。

U12世界盃棒球賽日本隊此次由總教練井端弘和領軍來台，今天與美國隊比賽電視球評為中日龍隊前隊友曹竣崵。井端弘和指兩人一直保持聯絡，還不忘說：「可惜陳偉殷沒有來。」

U12世界盃棒球賽這兩屆都由井端弘和率日本隊來台，曹竣崵也成了日本隊比賽球評，日本隊此次帶著2敗晉級超級循環賽複賽，昨天複賽首戰擊敗韓國，今天與美國隊交手，以7比0拿勝。

井端弘和與曹竣崵相見歡，井端弘和接受媒體訪問時表示，兩人在日職中日龍隊時當了約2年的隊友，兩人年紀相仿，只差1歲，也一直保持聯絡。井端弘和之前擔任中職台鋼雄鷹隊客座教練時，曹竣崵也有到台鋼擔任客座教練。

井端弘和表示，兩人一直保持很好的交流，遇到會相約吃飯，知道曹竣崵的兒子曹祐齊（味全龍隊）目前在中職打球，此次來台有向曹竣崵詢問台灣美食，如果有機會，也希望冬天找時間，大家可以一起出遊。

台鋼雄鷹 中職

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