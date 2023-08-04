U12世界盃／去年慘敗換今年完封 日監督：用力量贏美國

日本隊過去在U12世界盃少棒賽從未擊敗過美國隊，今天在複賽以7：0漂亮奪勝，監督井端弘和直言，去年的慘敗令球隊記取教訓，也希望這一勝能夠翻轉觀念，不要只靠細膩野球，「我們也可以用力量贏過美國」。

美國隊本屆賽事前6場敲出16轟、得到99分，今天卻被日本隊完封，先發投手皆川旺介5.1局8K、後援投手三井蓮0.2局完美封鎖，不過上屆賽事在第6局被美國隊攻下14分餘悸猶存，讓日本隊到結束前都不敢大意。

井端弘和表示，去年帶著慘敗給美國隊的印象，回國後努力打造出有機會擊敗美國隊的球隊，進行很多假想、模擬，「今年很好的部分是都沒有失分。」

今年3月的世界棒球經典賽，日本隊也在冠軍賽漂亮擊敗美國隊，井端弘和認為，以U12賽事來看，日本與美國球員體格上確實有差距，「能夠贏球的意義很大，希望我們不要只拘泥於細膩作戰，也可以用力量贏過美國。」

日本隊打線也展現力量，開路先鋒舩山大翔首局、首打席就開轟，5局上橘漣次的2分砲拉開差距，井端弘和還向橘漣次敬禮，井端解釋：「有跟他說抓變化球去打，結果真的轟出去，對他有崇高的敬意，是個明星（Star）。」