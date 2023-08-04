U12世界盃／錯過完投完封美國 日投皆川旺介：不想要投球限制

日本隊隊史首次在U12世界盃少棒賽擊敗美國隊，還是一場7：0的漂亮勝利，可惜的是先發投手皆川旺介5.1局退場無緣完投完封，讓他直呼「殘念」，甚至希望「不要有球數限制」。

皆川旺介面對美國隊前5局僅被敲出2支安打，6局下續投飆出三振後出現四壞保送，用球數來到80球，逼近單場最多的85球限制，教練團決定換上三井蓮接手，也順利抓下最後2個出局數。

皆川旺介最後留下5.1局、8次三振、被敲2安、3次四死球、無失分的精采表現，總教練井端弘和表示，皆川旺介是沒上場投不知道結果的投手，直球能夠控制到好球帶邊緣就能產生壓制力，「今天的控球很精采，表現非常不錯。」

只不過沒能挑戰完封，皆川旺介說：「非常不甘心，很想要完封美國隊，希望不要有球數限制。」跟前一場相比沒有做特別改變，「只是充分發揮自己的力量，去壓制對手。」

前一場登板，皆川旺介對委內瑞拉隊3.2局掉4分、0K，今天面對美國隊卻能繳出好投，井端弘和表示，皆川一開始對自己沒有信心，也不斷跟他強調要相信自己直球的威力，「朝著捕手手套去丟就對了，投進去就好。」

日本隊陣中滿滿的大谷翔平球迷，皆川旺介喜歡的卻是達比修有，原因是他自認打擊不太好，但是對投球有信心，達比修有才是欣賞的對象。

這次來到台灣比賽，皆川旺介感受到街道氣氛、食物味道都與日本有所不同，只不過還沒有機會品嘗道地食物，只有跟爸媽外出吃日本拉麵而已。