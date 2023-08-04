U12世界盃／日本逆境下完封勝 美國再輸中華隊就無緣連霸

U12世界盃少棒賽日本隊帶著2敗進入複賽，逆境中絕地反攻，今天靠著投手皆川旺介先發5.1局8K壓制，以7：0擊敗美國隊拿下二連勝，保有晉級冠軍戰機會，這是前6場敲出16轟的美國隊，本屆賽事第一次遭到完封。

美國隊前6場合計攻下99分，卻在今天遭到日本隊完封，戰績形成2勝2敗，明天複賽最終戰對上中華隊勢必全力搶勝，輸球就無緣連霸，而中華隊則是今天對上南韓、明天對美國贏一場就可取得冠軍戰門票。

皆川旺介今天雖然開賽就被敲安，還因為四壞保送讓對手站上得點圈，卻沒有掉分，3局下再次因為觸身球、安打陷入危機，但又連抓2個出局數自己化解，4局、5局更是連續投出三上三下，6局下續投飆出三振後投出保送，用球數逼近上限被換下場。

皆川旺介未能完投，不過5.1局僅被敲出2支安打，另外送出8次三振，還有2次四壞、1次觸身球保送，完美壓制強悍的美國隊打線，接手的三井蓮用三振、滾地球，抓下最後2個出局數。

昨天敲出單場雙響砲的舩山大翔，今天擔任開路先鋒首局、首打席就開轟，幫助日本隊取得領先，2局上的安打敲回第2分，該局4支安打加上觸身球、失誤，攻下4分，5局上則是橘漣次的2分砲拉開差距。