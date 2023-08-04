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日職／巨人隊戶鄉翔征自願熱投149球 創今年用球數紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
戶鄉翔征熱投149球。 截圖自讀賣巨人官方推特
戶鄉翔征熱投149球。 截圖自讀賣巨人官方推特

讀賣巨人隊23歲強投戶鄉翔征昨天用149球完投9局，只失1分，幫助巨人以2：1擊敗養樂多隊，收下個人本季第10勝。

戶鄉翔征單場149球創日職本季最多用球數紀錄，根據日媒《產經體育》報導指出，戶鄉本季16場先發投了1869球（平均約116.8球），其中9場在110球以上。

日職正規9局比賽單場用球數最多的是前日本火腿隊投手木田勇，他在1983年面對西武隊單場投209球。前大洋隊投手野口二郎在1942年5月24日單場投344球，是日職單場最多用球數紀錄，那場比賽打了28局。

戶鄉翔征賽後承認是自己主動要求完投，「今天我想自己一人投完全場，結果成功投完並獲勝，我很高興。我會繼續努力，希望下一場比賽也有好表現。」

巨人監督原辰德則稱讚，「投球接近150球，球速依然保持住，相信自己的直球並獲勝，這真是了不起。」

值得一提的是，昨天橫濱隊洋投包爾（Trevor Bauer）面對廣島隊，用123球完成10局無失分，不過雙方終場以0：0握手言和。

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